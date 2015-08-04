Менеджера "Нафтогазу" підозрюють у несплаті податків на суму 5,4 мільйони гривень за часів роботи в компанії Єремеєва

Про це свідчить лист начальника відділу фінансових розслідувань ГФС в Оболонському районі Києва Бовкуна, копією якого володіє УНІАН.

"ГФС в Оболонському районі головного управління ГФС Києва складено акт документальної перевірки ТОВ "Вог аеро джет" ... від 05.01.2015 згідно з яким встановлено, що посадові особи вказаного підприємства ухилялися від сплати податку на додану вартість на суму 5,411 мільйона гривень, що є особливо великим розміром. У період виявлених порушень директором "Вог аэеро джет" був Петро Столяр", - йдеться в листі Бовкуна.

У листі начальник відділу фінансових розслідувань Фіскальної служби в Оболонському районі Києва зазначає, що в ході досудового розслідування по вищезазначеній кримінальній справі виникла необхідність допитати Столяра.

У зв'язку з тим, що Столяр до того ж є членом наглядової ради "Укрнафти", начальник слідчого відділу просить Генерального директора "Укрнафти" Марка Роллінза забезпечити його явку на допит.

"Прошу вас забезпечити явку Петра Столяра до слідчого управління фінансових розслідувань ГФС Оболонського району головного управління ГФС Києва", - зазначив слідчий, уточнивши, що допит Столяра запланований на 10:00 7 серпня.

У свою чергу, виконуючий обов'язки голови правління "Укрнафти" Пустоваров направив лист на адресу голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва з проханням вручити повістку Столярові, оскільки той є його підлеглим.

"З метою сприяння органам слідства на доповнення до листа відправляємо повістку Столярові Петру Дмитровичу на допит і просимо забезпечити її вручення підлеглому Вам працівнику", - написав Пустоваров в листі.

Як повідомляв УНІАН, відразу кілька топ-менеджерів народного депутата Ігоря Єремеєва потрапили до уряду та очолили провідні держкомпанії.

Зокрема, гендиректор "Континіуму" Андрій Пивоварський був призначений міністром інфраструктури.

Виконавчим директором НАК "Нафтогаз України" і головою наглядової ради "Укргазвидобування" став Андрій Пасішник, який був помічником депутата Єремєєва та очолював кілька компаній.

До керівництва НАК "Нафтогаз України" потрапив і Петро Столяр, який кілька років очолював компанію "Вог аеро джет", яка входить до групи "Континіум".

Фірму "Вог аеро джет" заснували в травні 2012 року. З 2013 вона стає найбільшим постачальником нафтопродуктів для "Укрзалізниці", вигравши тендери за останні два роки на суму 6,5 мільярдів гривень.

Усього фірми Єрємєєва за останні п'ять років надали залізниці палива на 17,27 мільярда гривень.