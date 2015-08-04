В Криму окупанти заявляють про відключення Україною електрики через обстріл Вуглегірської ТЕС

Про це повідомляє прес-служба призначеного Росією "уряду" анексованого Севастополя.

"За повідомленням НЕК України, у зв'язку з гостро-дефіцитним балансом ОЕС України можливе зниження потужності в мережах електропостачання... У Севастополі створено штаб з НС для своєчасного врегулювання даної ситуації. Все соціально-значимі об'єкти знаходяться під контролем", – сказано в повідомленні, передає Інсайдер.

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Як уточнили в прес-службі ПАТ "Севастопольенерго", НЕК "Укренерго" направило розпорядження "Крименерго" знизити графік перетікання потужності з ОЕС України в Крим до "0" мВт з 7:00 4 серпня через гостро-дефіцитний баланс потужності в ОЕС Україна через аварійне відключення блоків №1,4 на Вуглегірської ТЕС.

Згідно з повідомленням, у разі невиконання нульового перетоку з 8:00 4 серпня будуть відключені лінії 220-330 кВ перетоку ОЕС України-Крим.

"У цьому випадку електропостачання Криму і Севастополя буде здійснюватися тільки від власних джерел генерації. У зв'язку з вищевикладеним у даному режимі можлива робота протиаварійної автоматики, а також можливе введення графіків тимчасового відключення споживання електроенергії (ГВО) у повному обсязі 100 МВт", – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Вуглегірська теплоелектростанція (Донецька обл.), яка входить до державної енергокомпанії «Центренерго», усунула наслідки нещодавніх обстрілів і з 1 серпня відновила виробництво електроенергії.