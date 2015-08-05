"Укренерго" просить СБУ перевірити загрозу енергетичній безпеці через "незрозумілі аварії" на об'єктах Ахметова

Про це йдеться в листі в.о. директора "Укренерго" на ім'я голови СБУ Василя Грицака, який цитує INSIDER.

Зокрема, голова "Укренерго" нарікає, що за останні дні сталося п’ять аварійних відключень енергоблоків на об’єктах ДТЄК та державної компанії "Енергоатом".

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Наприкінці листа "Укренерго" просить СБУ розібратись з ситуацією, яка загрожує енергетичній системі країни та спричинила економічні збитки державі.