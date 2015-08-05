"Укренерго" просить СБУ перевірити загрозу енергетичній безпеці через "незрозумілі аварії" на об'єктах Ахметова
10:39, 05 серпня 2015Енергетика
664
Керівник НЕК "Укренерго" Юрій Касіч просить Службу безпеки перевірити "низку незрозумілих аварій" на об’єктах генеруючих компаній, внаслідок яких дефіцит електроенергії доводиться покривати за рахунок аварійної допомоги з Російської Федерації.
ДТЕК звинувачують в провокуванні енергодефіциту / Фото УНІАН
Про це йдеться в листі в.о. директора "Укренерго" на ім'я голови СБУ Василя Грицака, який цитує INSIDER.
Зокрема, голова "Укренерго" нарікає, що за останні дні сталося п’ять аварійних відключень енергоблоків на об’єктах ДТЄК та державної компанії "Енергоатом".
Читайте такожДемчишин вважає "дивними речами" зупинку ТЕС Ахметова"Констатуємо збільшення тривалості простою енергоблоків в аварійних ремонтах генерацій "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕКСхіденерго", - йдеться в листі Касіча.
Наприкінці листа "Укренерго" просить СБУ розібратись з ситуацією, яка загрожує енергетичній системі країни та спричинила економічні збитки державі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter