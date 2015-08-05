ДФС проводить слідчі дії у "Центренерго" через несплату податків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну 5 серпня заявив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

«Зараз проводимо слідчі дії. Через кілька днів доповімо», - сказав Білан.

Також перший заступник ДФС повідомив, що гроші держкомпанії «Центренерго» «вимивалися» через податкові ями.

«Через податкові ями вимивалися гроші. Нами доведено, і зараз тривають експертизи. Доводимо провину кожної особи, яка була причетна до схеми», - зазначив Білан.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з липня 2015 року вимагає від Міненерговугілля передати Фонду держмайна пакет акцій державної компанії «Центренерго» для проведення її подальшої приватизації.

У свою чергу, Міненерговугілля виступає проти передачі держпакета акцій «Центренерго» без реального покупця. Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин запевнив, що в разі появи покупця передача акцій «Центренерго» Фонду держмайна відбудеться швидко. Також Демчишин побоюється зміни менеджменту «Центренерго» після передачі держпакета акцій підприємства ФДМ.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово зазначав, що в покупці «Центренерго» зацікавлені інвестори зі США і Євросоюзу. На думку Яценюка, прихід прозорих зарубіжних інвестицій дасть можливість дисциплінувати енергетичну галузь і відкрити доступ до західних ринків капіталу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт -14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.