Російська електроенергія для України у серпні подорожчає на 6,5%

Про це йдеться у постанові Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг від 31 липня 2015 року.

Згідно з документом, НКРЕКУ встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, ціну закупівлі електроенергії у серпні від держкомпанії "Укрінтеренерго", що здійснює її імпорт з Росії, в розмірі 900 грн за 1 МВт/год, що на 6,5% вище від травневої ціни.

Водночас міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин в коментарі УНІАН підтвердив плани щодо закупівлі електроенергії в РФ через дефіцит власних енергопотужностей в Україні.

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«Будемо купувати електроенергію в Росії, у нас зараз не вистачає потужностей. Вуглегірську ТЕС знову бомбили», - сказав Демчишин.

Також міністр нагадав, що тариф на імпорт електроенергії з РФ розраховується за формулою, що базується на середній ціні електроенергії теплових електростанцій України за минулий місяць.

За словами Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії на сьогодні для України вигідно, оскільки вартість теплової генерації у серпні становить близько 95 коп. за кВт/год.

Крім того, міністр зазначив, що дисбаланс в енергосистемі України не повинен вплинути на поставки електроенергії в Крим.

Україна на сьогодні, за словами Демчишина, продає електроенергію в Крим по 1,12-1,17 грн за кВт/год.

Держкомпанія «Енергоринок», як зазначив Демчишин, з початку 2015 року заробила близько 300 млн грн від імпорту електроенергії з Росії та експорту електроенергії в Крим.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладені угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набрав чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок об'ємом до 1500 МВт. Паралельно у цілях надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено друга угода між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦОР) і «Укрінтеренерго».