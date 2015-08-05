Анексований Крим залишився без світла

Про це повідомляється на сайті ДП "НЕК "Укренерго".

За повідомленням компанії, 4 серпня на підстанції 330 кВ "Каховська" через прогресуючий дефект контактних з'єднань на трансформаторі струму в комірці 330 кВ "Островська" у 12:03 була відключена на ремонт повітряна лінія 330 кВ Каховско-Островська, якою електроенергія надходить до АР Крим.

"При цьому відключення Криму не планувалося і не проводилося", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що у пікові вечірні години 4 серпня кримська енергосистема споживала 950 мегават потужності при встановленому ліміті 850 мегават. Вимоги диспетчера ДП "НЕК "Укренерго" до диспетчера Кримської енергосистеми вкластись в установлені ліміти були проігноровані.

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У повідомленні компанії наголошується, що жодних відключень живлення енергосистеми Криму з боку ДП "НЕК "Укренерго" не існувало й в подальшому не планується.