ExxonMobil слідом за Chevron закриває в Україні представництво з видобутку вуглеводнів
Рішення про закриття ExxonMobil Exploration and Production Ukraine b.v. (Нідерланди) було прийнято радою директорів компанії 3 серпня 2015 року.
Одна з найбільших у світі американська нафтогазова компанія ExxonMobil, яка планувала до анексії Росією Криму здійснювати видобуток вуглеводнів на шельфі Чорного моря, закриває в Україні своє представництво з видобутку вуглеводнів.
Про це йдеться в повідомленні компанії в парламентській газеті «Голос України».
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Згідно з повідомленням, рішення про закриття ExxonMobil Exploration and Production Ukraine b.v. (Нідерланди) було прийнято радою директорів компанії 3 серпня 2015 року.
Водночас у повідомленні наголошується, що зазначене вище не стосується інших представництв компанії в Україні.
Як відомо, крім видобувної діяльності, американська компанія здійснює продаж моторного мастила в Україні.
Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2015 року українське представництво корпорації Chevron - "Шеврон Юкрейн Б. В." оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.
У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна". Наприкінці січня 2013 року в уряді заявляли, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря.
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В листопаді 2013 року в Міненерго заявляли, що підписання угоди стане ще одним кроком на шляху енергетичної незалежності України та видобутку вуглеводнів у межах держави.
У грудні 2013 року Міненерговугілля заявляло, що підписання угоди про розподіл продукції (УРП) з компанією ExxonMobil за проектом видобутку газу на Скіфській площі шельфу Чорного моря планується на січень 2014 року, хоча мала бути підписана в листопаді 2013 року.