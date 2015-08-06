Україна збільшує на третину імпорт газу зі Словаччини

Україна з 6 серпня збільшує добові обсяги імпорту природного газу зі Словаччини порівняно з попередніми днями на 33%, - до 30,3 млн куб. м.

Про це УНІАН повідомили у держкомпанії «Укртрансгаз».

Читайте такожЯценюк доручив у серпні максимально збільшити реверс газу«На сьогодні отримано заявку на добове транспортування газу з території Словаччини у режимі 30,3 млн куб. м, що на 33% більше від учорашнього режиму імпорту», - сказав керівник прес-служби «Укртрансгазу» Максим Белявський.

За його словами, з 1 по 5 серпня через Словаччину надійшло 115 млн куб. м газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна, яка протягом місяця не здійснює закупівлі російського газу, у липні 2015 року скоротила імпорт порівняно з попереднім місяцем більш ніж удвічі - до 0,6 млрд куб. м з 1,369 млрд куб. м.

У липні Україна імпортувала газ виключно з території Словаччини.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. необхідно закупити 5-6 млрд куб. м газу, на що потрібно близько 1 млрд дол., яких у НАК «Нафтогаз України» немає.