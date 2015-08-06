Голова правління "Укртранснафти" просить владу не допустити незаконних звільнень новим керівництвом

Тимчасово відсторонений «Нафтогазом України» голова правління держкомпанії «Укртранснафта» Олександр Лазорко просить президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка не допустити незаконних і принизливих звільнень працівників підприємства новим керівництвом.

Про це йдеться у відкритому листі від імені колективу держкомпанії, підписаному Олександром Лазорком.

«Ситуація, що склалася навколо «Укртранснафти» і нафтової галузі в цілому, вимагає прийняття професійних та узгоджених дій усіх зацікавлених сторін. На жаль, новий менеджмент своєю метою бачить розхитування ситуації в державній компанії. Поряд з усуненням керівника підприємства, у незаконний спосіб було замінено всіх працівників, які обіймали керівні посади: директорів філій, провідних спеціалістів і «незручних» працівників», - йдеться в листі.

У листі зазначається, що Апеляційний суд Волинської області визнав незаконним рішення наглядової ради «Укртранснафти» про відсторонення Лазорка від виконання службових обов'язків і зобов'язав усунути перешкоди до виконання ним обов'язків керівника компанія.

Читайте такожМенеджера "Нафтогазу" підозрюють у несплаті податків на суму 5,4 мільйони гривень за часів роботи в компанії ЄремеєваПри цьому Лазорко уточнив, що відновлення на посаді керівника підприємства не є самоціллю, а лише спробою відновити законність і справедливість стосовно працівників, завдяки діям якого компанія зі збиткової перетворилася на прибуткову

«На початок нашої роботи заборгованість компанії за кредитами становила понад 100 млн доларів і 141 млн грн, а на рахунках було лише 210 млн грн. А на момент відсторонення заборгованість за кредитами була відсутня, а на рахунках було близько 2 млрд грн. Прибуток за останні 6 місяців та перший квартал 2015 роки сумарно становив 3,2 млрд грн», - відзначається в листі.

У листі Лазорко також звертає увагу на те, що за чотири останні місяці було проведено цілу низку перевірок із залученням відомих незалежних аудиторських компаній за результатами діяльності «Укртранснафти» з 2009 по 2015 роки.

Всі перевірки та інвентаризація підтвердили наявність всієї технологічної нафти в резервуарах «НПК-Галичина», «Нафтохімік Прикарпаття» і «Укртатнафти». Однак виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник або замовчує цю інформацію, або спотворює її в інтересах однієї з бізнес-груп, представником якої він є.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня «Укрнафта» і Кременчуцький НПЗ заявили про загрозу зупинки своїх виробництв через дії держпідприємства «Укртранснафта», яке припинило прийом і транспортування нафти компанії, незважаючи на попередню оплату послуг.

19 березня "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», усунув Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти" і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника, який мав сумнівну репутацію.

Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену, народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їхніми словами, інтерес Єремеєва до «Укртранснафти» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював помічником народного депутата Єремеєва.