"Енергоатом" планує завершити програму підвищення безпеки АЕС у 2020 році

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» має намір перенести з 2017 на кінець 2020 року термін реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій за кредит на суму 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом), що пов'язано з затримкою набрання чинності кредитних угод.

Про це повідомив заступник директора з інвестицій та перспективного розвитку "Енергоатома" Григорій Плачков на зустрічі клубу Nuclear friendly (Дружній атом), організованому держкомпанією.

«Проект починався у 2011 році... Реалізувати ми його мали у 2017 році, та, на жаль, через те, що європейський кредит через зміну влади і бюрократичних зволікання набув чинності цього році, то ми вже зараз займаємося зміною термінів цієї програми і сподіваємося, що її реалізуємо до кінця 2020 року», - сказав Плачков.

За його словами, «Енергоатом» поточного року повністю завершив роботу з залучення 300 млн євро позикових коштів у ЄБРР, а також 300 млн євро у Євратома. При цьому він наголосив, що в загальній сумі це найбільший кредит в історії української енергетики.

Плачков розповів, що метою згаданої програми є приведення рівня безпеки українських енергоблоків до світового рівня, виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями, впровадження «постфукусімських» заходів, а також заміна застарілого обладнання, яке відпрацювало свій ресурс.

Водночас він зазначив, що «Енергоатом» постійно працює над реалізацією проектів з підвищення безпеки українських АЕС.

«Процес постійний. Ми ніколи не зупиняємося у підвищенні безпеки. Ми цим займаємося щодня. Це наш прямий обов'язок як ліцензіата ядерних установок», - сказав заступник директора з інвестицій та перспективного розвитку.

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Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» 28 травня 2015 року отримав повідомлення від Європейського співтовариства з атомної енергії про набуття чинності кредитної угоди на 300 млн євро на реалізацію комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС.

Дану кредитну угоду було укладено в серпні 2013 року і ратифіковано Верховною Радою у травні 2014 року.

Угода з другим співучасником і кредитором комплексної програми підвищення безпеки - Європейським банком реконструкції та розвитку - набула чинності 19 грудня 2014 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.