Україна за 7 місяців купила вугілля майже на $1 мільярд, половина його - з Росії

Україна в січні-липні 2015 року імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 978,654 млн дол.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні-липні 2015 року були Росія, США і Австралія.

Імпорт вугілля з Росії за 7 місяців 2015 року у грошовому виразі становив 420,022 млн дол. (за липень приріст 55 млн дол. порівняно з 6 міс. 2015 року), з США – 277,501 млн дол. (за липень приріст 45 млн дол.), з Австралії – 68,956 млн дол. (також як і за 6 місяців 2015 року, за липень показник не змінився). На інші країни припало 212,175 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в січні-липні 2015 року у грошовому виразі становив 31,676 млн дол.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли через війну втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.