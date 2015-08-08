Світові ціни на нафту продовжили падіння

Про це повідомляє Новое время.

Вартість ф'ючерсів на північноморську нафту марки Brent на лондонській біржі ICE знизилася на $1,98, до $48,54 за барель.

Ціна ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській біржі опустилася на $1,93, до $43,80 за барель.

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Як повідомляв УНІАН, найближчим часом ціни на нафту продовжать своє зниження через перенасиченість пропозиції, що пов'язано з очікуваним поверненням поставок іранської нафти на світові ринки.