Світові ціни на нафту продовжили падіння
09:04, 08 серпня 2015Енергетика
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Світові ціни на нафту знижуються зранку в суботу, 8 серпня.
REUTERS
Про це повідомляє Новое время.
Вартість ф'ючерсів на північноморську нафту марки Brent на лондонській біржі ICE знизилася на $1,98, до $48,54 за барель.
Ціна ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській біржі опустилася на $1,93, до $43,80 за барель.
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Як повідомляв УНІАН, найближчим часом ціни на нафту продовжать своє зниження через перенасиченість пропозиції, що пов'язано з очікуваним поверненням поставок іранської нафти на світові ринки.
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