Нові санкції США можуть "заморозити" найбільше родовище Газпрому

США 7 серпня ввели санкції відносно Південно-Киринського родовища «Газпрому» в Охотському морі. Забороняються експорт, реекспорт та передача всередині країни обладнання для цього родовища, якщо на це немає згоди бюро промисловості та безпеки (структура Мінторгу США), пишуть "Ведомости".

Південно-Киринське включено в санкційний список, так як «повідомлялося, що воно містить суттєві запаси нафти», пояснює Мінторг. А його розробка буде означати порушення секторальних санкцій. Зараз американські санкції поширюються в тому числі на родовища нафти, де проводяться роботи на глибині понад 500 футів (близько 152 м). Глибина моря на родовищі змінюється в інтервалі 110-320 м, зазначено на сайті «Газпрому».

Читайте такожУ "Газпрому" нова проблема: його частка на внутрішньому ринку РФ може сильно скоротитисяПівденно-Киринське - одне з найбільших родовищ на російському шельфі. За запасами воно поступається тільки Штокмановському родовищу «Газпрому» в Баренцевому морі. Запаси Південно-Киринського становлять майже 640 млрд куб. м газу і 97 млн т конденсату. Рік тому міністр енергетики Олександр Новак оголосив, що на родовищі знайдені величезні запаси нафти – 464 млн т. Та на баланс «Газпрому» вони поки не поставлені. Родовище є основним активом газпромівського проекту «Сахалін-3». Частку в ньому бажає отримати Shell в обмін на свої активи, говорив нещодавно гендиректор Shell Бен ван Берден.

На відміну від відкладеного Штокмана щодо Південно-Киринського у «Газпрому» були великі плани.

У червні «Газпром» повідомляв, що газ Південно-Киринського піде на завантаження третьої черги підприємства зі зрідження газу на Сахаліні. У компанії також допускали будівництво четвертої черги заводу. СПГ-завод «Сахалін-2» зараз єдине підприємство в Росії зі зрідження газу.

У 2014 р. США закрили «Газпрому» доступ на ринок довгострокового кредитування. Крім того, діють секторальні санкції, що забороняють американським і європейським компаніям надавати обладнання (надавати послуги) для проектів в Арктиці, глибоководного буріння і розробки важкодобувної нафти. Санкції щодо Південно-Киринського – це не новий тип заборони (порівняно з секторальними санкціями, введеними раніше), однак вони необмежено розширюють коло осіб, які потенційно підпадають під обмеження, говорить керуючий партнер юридичної компанії Art de Lex Дмитро Магоня.

Без зарубіжних постачальників «Газпрому» буде складно освоювати Південно-Киринське родовище. Якщо дорозвідка покаже, що нафта і газ знаходяться в одному резервуарі, то доведеться спочатку видобувати нафту. А тоді потрібна буде платформа, каже Крутіхін. Для видобутку газу знадобляться підводні видобувні комплекси. Згідно з програмою імпортозаміщення, «Газпрому» таке обладнання виготовляють тільки американські FMC Technologies, Cameron, GE Subsea і норвезька Aker.

«Скраплення газу теж залежить від імпортних технологій, так що такі санкції можуть бути спрямовані на російські проекти заводів СПГ», – вважає Михайло Корчемкін, директор East European Gas Analysis.

Представники Міненерго і «Газпрому» від коментарів відмовилися. Представник віце-прем'єра Аркадія Дворковича не відповів на запит «Ведомостей».