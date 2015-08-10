Обвал на ринку нафти не вщухає: ціна Brent опустилася до $48,33

На світових торгах у понеділок, 10 серпня, ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі побоювань збереження надлишку пропозиції на ринку, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 0,58% - до $48,33 за барель, WTI - на 0,57%, до $43,62 за барель.

Читайте такожЛукашенко наказав знайти в Білорусі великі обсяги нафтиОПЕК неодноразово заявляла, що не збирається знижувати обсяг видобутку. Крім того, очікується вихід на ринок Ірану. А згідно з статистичними даними зі США, загальна кількість бурових установок в країні за підсумками минулого тижня зросла на 10 одиниць, або на 1,1% - до 884 одиниць.

Тисне на ринок і економічна ситуація в Китаї - експорт в липні скоротився на 8,3%. Скорочення обсягів експорту відбулося через зміцнення юаня і слабкий попит в країнах ЄС.