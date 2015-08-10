Україна готується до зими і збільшує запаси газу в сховищах

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) із 3 до 8 серпня збільшилися на 1,8%, або на 244 млн кубометрів, - до 13,308 млрд кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, середньодобові обсяги закачування газу в ПСГ минулого тижня становили 50 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Читайте такожУкраїні на зиму потрібно накопичити 19 мільярдів кубів газу Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, необхідному для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.