Хмельницька АЕС відключила на ремонт перший енергоблок

Хмельницька атомна електростанція 8 серпня відключила енергоблок №1 для проведення середнього планового ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Також повідомляється, що станом на 10 серпня в роботі знаходяться 10 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС – 65-та доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №4 Рівненської АЕС – 21-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС – 27-та доба планового ремонту, на енергоблоці №2 – 93-та доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 4 570 МВт, для Рівненської АЕС – 1 720 МВт, для Южно-Української АЕС – 980 МВт, для Хмельницької АЕС – 960 МВт.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.