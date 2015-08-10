Зміївська ТЕС зупинила роботу через відсутність вугілля

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Центренерго", яка експлуатує Зміївську ТЕС.

За даними компанії, у зв'язку з пошкодженням 9 серпня залізничних колій на залізничному перегоні станцій Ясинувата - Скотовате, поставка вагонів з вугіллям на Зміївську і Трипільську ТЕС призупинена.

"З 0:28 10 серпня Зміївська ТЕС зупинена і працює в режимі підстанції у зв'язку з відсутністю палива (залишок на складі становить 803 тонни)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10 серпня на електростанціях «Центренерго» в роботі перебувають шість енергоблоків.

На Вуглегірській ТЕС працюють три енергоблоки. 9 серпня о 10:03, після закінчення ремонтних робіт на ВЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС - Донбаська №2, підключено до мережі енергоблок №4. На сьогодні його підключення організовано за тимчасовою схемою допоки триває відновлення електрообладнання, пошкодженого внаслідок артобстрілів на початку серпня.

На Трипільської ТЕС на сьогоднішній ранок в роботі перебувають три енергоблоки.

Усі працюючі енергоблоки Центренерго несуть навантаження відповідно до диспетчерського графіку «Укренерго».

Як повідомляв УНІАН, Зміївська ТЕС з травня поточного року була зупинена для накопичення антрацитового вугілля на складі, поставки якого з Донецької та Луганської областей суттєво ускладнені бойовими діями і руйнуваннями залізничної інфраструктури. 21 липня вона включила в роботу два енергоблоки для покриття дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі України.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» належить державі, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».