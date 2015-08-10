Світовий банк може виділити Україні $500 мільйонів на закупівлю газу

Світовий банк може виділити 500 млн дол. на закупівлю Україною природного газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр., а також гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 10 серпня на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Світовий банк говорить про 500 млн дол.», - сказав Демчишин.

Міністр нагадав, що переговори ведуться також з ЄБРР та IFC.

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Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» розраховує у вересні-жовтні 2015 року отримати кредит у розмірі 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону.