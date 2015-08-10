Демчишин розраховує купувати газ за ціною не вище 250 доларів

Україна до кінця опалювального сезону розраховує купувати газ за ціною не вище 250 дол. за тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Я думаю, що ціни будуть протягом двох кварталів, тобто до кінця опалювального сезону, на рівні 250 дол. плюс-мінус. Це буде адекватний рівень. Можливо навіть трохи нижче за рахунок того, що нафта останніми днями просідає», - сказав Демчишин.

Також Демчишин повідомив, що Україна, яка більше місяця не імпортує газ з РФ, підпише новий договір з "Газпромом" для проходження опалювального сезону.

"Навіть усіма зусиллями, які робимо, пікові навантаження треба закривати все-таки з Росії. Тому, однозначно, маємо намір домовитися з росіянами, бо договір на опалювальний сезон необхідний, і ми його підпишемо", - сказав Демчишин.

Міністр повідомив, що наступна тристороння зустріч у форматі Україна-ЄС-Росія пройде у Відні в кінці серпня.