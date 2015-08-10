Демчишин заявив про намір підписати газовий договір з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Навіть усіма зусиллями, які робимо, пікові навантаження треба закривати все ж таки з Росії. Тому, однозначно, маємо намір домовитися з росіянами, бо договір на опалювальний сезон необхідний, і ми його підпишемо", - сказав Демчишин.

Також міністр повідомив, що наступна тристороння зустріч у форматі Україна-ЄС-Росія пройде у Відні наприкінці серпня.

Також Демчишин повідомив, що Україна до кінця опалювального сезону розраховує купувати російський газ за ціною не вище 250 доларів за тисячу кубометрів.

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"Я думаю, що ціни будуть протягом двох кварталів, тобто до кінця опалювального сезону, на рівні 250 доларів плюс-мінус. Це буде адекватний рівень. Можливо навіть трохи нижче за рахунок того, що нафта в останні дні просідає", - сказав Демчишин.