Україна планує в 2016 році більше третини палива для АЕС придбати у Westinghouse

У рамках диверсифікації джерел поставок ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати більш як третину палива для АЕС в американсько-японської компанії Westinghouse, тоді як поточного року майже все паливо поставлялося з Росії.

Про це під час брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Сподіваюся, що з 2016 року у нас буде 5 поставок з 13 з боку Westinghouse. Думаю, що це буде дуже суттєвий крок для того, щоб диверсифікувати поставки", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що Україна активно веде процес диверсифікації поставок палива для того, щоб знизити залежність від Росії.

"Сьогодні поки що 12 з 13 поставок приходять з Росії", - сказав Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва американсько-японської компанії Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергомережі країни.

У 2016 році Запорізька атомна електростанція планує завантажити першу партію палива Westinghouse на 5-й енергоблок.

Довідка УНІАН. Співпрацю державного підприємства НАЕК "Енергоатом" з Westinghouse було розпочато у рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України та продовжено у рамках комерційного контракту, підписаного у 2008 році. "Енергоатом" розвиває співпрацю з Westinghouse з метою диверсифікації поставок ядерного палива для українських АЕС.