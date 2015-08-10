Генпрокуратура програла в суді справу щодо 11 мільярдів кубів газу Фірташа

Господарський суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі у визнанні недійсними двох договорів купівлі-продажу природного газу (NКП-ПХГ-1 і КП-ПХГ-2) від 20 січня 2009 року між НАК Нафтогаз України і Газпромом щодо 11 млрд кубометрів газу, що належали швейцарській RosUkrEnergo.

Про це йдеться в рішенні суду від 21 липня, пише «Ліга.Бізнес».

На 20 січня 2009 року в українських ПСГ перебувало 11 млрд кубометрів газу, які належали RosUkrEnergo. Для того щоб оформити право власності на цей обсяг, Нафтогазу потрібні були формальні підстави.

Газпром як акціонер РУЕ переуступив "Нафтогазу" право вимоги від швейцарського трейдера $1,7 млрд боргу, або 11 млрд куб м газу в ПСГ за $153,9 за тисячу кубометрів.

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Після цього Нафтогаз і Газпром уклали ще дві угоди. Нафтогаз продав 11 млрд кубометрів газу Газпрому і в цей же день купив їх у російського монополіста. Таким чином, український холдинг легалізував ці обсяги, перевівши їх з режиму "транзит" в режим "імпорт".

Саме ці контракти оскаржувала Генпрокуратура. Після того, як Росукренерго втратила своїх 11 млрд кубометрів в українських ПСГ, швейцарський трейдер звернулася в Стокгольмський арбітраж. Слухання у шведському суді пройшли в найкоротші терміни. Вже в червні 2010 року арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" повернути РУЕ 11 млрд кубометрів і ще 1,1 млрд в якості неустойки.