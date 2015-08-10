Облгази Фірташа заборгували понад 4 мільярди за технологічний газ – Демчишин

Облгази бізнесмена Дмитра Фірташа заборгували понад 4 млрд грн державі за технологічний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Підприємства Фірташа заборгували за газ більш як 4 млрд грн. Це тільки облгази», - сказав Демчишин.

За його словами, зазначена сума боргу облгазів сформувалася через несплату за поставлений їм технологічний газ.

При цьому Демчишин повідомив, що облгази поступово скорочують свою заборгованість, уточнивши, що за минулий місяць вони розрахувалися за газ повністю і погасили понад 200 млн грн боргу за попередні періоди.

«Порівняно з 4 млрд грн це, звичайно, небагато, але вже прогрес є», - додав глава Міненерго.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Міністерством внутрішніх справ розслідувати спробу групи Льовочкіна-Фірташа збанкрутувати Одеський припортовий завод шляхом завищення ціни на газ, який афілійовані компанії продавали підприємству.

Міністерство внутрішніх справ заарештувало вже 86 об'єктів групи компаній Дмитра Фірташа Ostchem.

МВС здійснює досудове розслідування, розпочате за фактом розкрадання державного майна посадовими особами «Газ України» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. У результаті злочинних дій посадовців держава недоотримала 5,7 млрд грн.

14 травня Яценюк доручив голові Міненерго Демчишину в найкоротші терміни підготувати рішення про платне користування газорозподільними мережами, якими користуються приватні компанії Фірташа-Льовочкіна.

Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.