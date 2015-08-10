ОПЕК через різке падіння цін на нафту може зібратися на екстрену зустріч

Країни ОПЕК ведуть переговори про екстренне засідання в умовах різкого падіння цін на нафту, заявив міністр енергетики Алжиру Салах Хебрі.

Чергове засідання ОПЕК у Відні заплановано на 4 грудня, однак, за словами Хебрі, держави ОПЕК можуть скликати позачергове засідання до цього часу, повідомляють «Ведомости» з посиланням на Bloomberg.

Падіння цін на нафту пов'язане з "надлишковими поставками нафти, зниженням попиту в Китаї і угодою щодо Ірану, які надали свій вплив на ринок", зазначив алжирський міністр.

Країни ОПЕК 5 червня 2015 року прийняли рішення про збереження поточної квоти на видобуток нафти - 30 млн барелів на добу, прагнучи захистити свою частку ринку в умовах зростаючого виробництва сланцевої нафти в США. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти. Середній обсяг видобутку нафти країнами ОПЕК перевищує діючу квоту щомісяця з травня 2014 року.

Ціни на нафту впали більш ніж на 25% з пікового рівня 2015 року, зафіксованого в червні, позначивши "ведмежий" тренд на нафтовому ринку. Запаси нафти в США залишаються на 90 млн барелів більшими за середнє п'ятирічне значення для даної пори року. Минулої п'ятниці Baker Hughes повідомила, що загальна кількість бурових установок в США за підсумками робочого тижня зросла на 10 одиниць, або на 1,1%, і становила 884 одиниці.

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на ранок понеділка знизилися в ціні на $0,18 (0,37%) до $48,43 за барель. Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу на $0,14 (0,32%) до $43,73 за барель.

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The Wall Street Journal звертає увагу, що котирування довгих ф'ючерсів на нафту впали сильніше, ніж вересневих, які минулого тижня повернулися до березневих мінімумів. "Це означає, що інвестори, трейдери і нафтовидобувні компанії впевнені, що поточний рівень цін на нафту збережеться і в 2016 році", - пише газета.

У п'ятницю грудневі ф'ючерси 2016 року завершили торги на рівні $51,88 за барель, а бенчмарки з поставкою у 2022 і 2023 роках - на $63,26. За такої дешевої "довгої" нафти хеджування втрачає сенс для багатьох видобувних компаній, відзначає WSJ.