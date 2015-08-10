Демчишин звинувачує Ахметова у небажанні постачати вугілля на теплоелектростанції

Міністр енергетики та вугільної промисловості України звинувачує найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова у небажанні поставляти на склади теплоелектростанцій компанії вугілля, який в обсязі 600 тис. тонн лежить на складах підприємства «ДТЕК Павлоградвугілля».

Про це міністр заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів.

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«ДТЕК видобуває і зберігає вугілля у себе на складах… 600 тис. тонн на складі в Павлограді – це, як мінімум, половина того обсягу, який потрібен додатково для станцій, що працюють на газовому вугіллі», - сказав Демчишин, уточнивши, що таким чином створюється штучний дефіцит вугілля на складах ТЕС.

За його словами, в ДТЕК обіцяють, що теплоелектростанції, які належать компанії і працюють на газовому вугіллі, будуть забезпечені паливом повністю.

Крім того, міністр розповів, що українські енергокомпанії використовують практику заниження реальних обсягів палива на складах.

«Для чого вони це роблять? Насправді - це системна проблема. Вони рапортують, що на 1 кВт електроенергії вони витрачають певний обсяг вугілля, і для того, щоб звести це все із собівартістю, вони показують, що споживання більше», - сказав Демчишин.

При цьому він додав, що на ТЕС можуть привозити вугілля, якість якого в дійсності гірше, ніж це показано у супровідній документації.

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«Тобто, вони привезли дороге вугілля, а насправді воно було дешевим і низькокалорійним. Його спалили, витратили більше, ніж за нормативом, а тепер нам всім розповідають, що вони отримали величезну собівартість», - повідомив міністр.

Разом з тим Демчишин наголосив на необхідності перевірки якості твердого палива, яке доставляється на вітчизняні ТЕС. Для цього, за словами міністра, у відомстві була створена спеціальна структурна одиниця.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики України Володимир Демчишин на засіданні Антикризового енергетичного штабу в Кабінеті міністрів 3 серпня заявив, що гарантує відсутність віялових відключень електроенергії наступної зими, а також стабільне енергопостачання домогосподарств, якщо енергохолдинг ДТЕК не буде саботувати постачання вугілля на станції.

Водночас, присутній на засіданні штабу генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко зазначив, що обсяги постачання вугілля на 9 теплоелектростанцій ДТЕК (усього ТЕС у країні 14), а також проведення необхідних ремонтів у найближчі два місяці залежать від фінансової збалансованості компанії. Всього, за словами Тимченка, за перше півріччя 2015 року ДТЕК отримав понад 6 млрд грн збитку.

Разом з тим, голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на засіданні штабу назвав необґрунтованими вимоги ДТЕК відшкодувати компанії 3,4 млрд грн за рахунок підвищення тарифу на відпуск електроенергії. Також він заявив про зайві витрати ДТЕК, не пов'язані з виробництвом електроенергії.

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Довідка УНІАН. У грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. Для недопущення перебоїв в енергопостачанні Україна почала імпорт електроенергії з Росії, а також вперше почала закуповувати вугільну продукцію в ПАР і Австралії.

Станом на 9 серпня 2015 року на складах ТЕС є близько 1,3 млн тонн вугілля.