В Японії перезапущено першу за два роки АЕС

Таким чином, вперше за останні два роки в Японії почала працювати атомна станція, повідомляє ТАСС.

"Сендай", як планується, почне виробляти електроенергію 14 серпня.

"Я б хотів, щоб KEPCO зробила головним пріоритетом забезпечення безпеки і була повністю готова до перезапуску", - сказав в понеділок журналістам прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, підкресливши, що уряд має намір поступово відновити роботу тих реакторів, які отримали дозвіл від регулятора і відповідають найжорсткішим в світі вимогам у сфері безпеки".

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Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхідэ Суга, у свою чергу, зазначив, що "відновлення роботи АЕС, безпека яких була підтверджена, дуже важливо для енергетики".

Це вже не перший перезапуск національних АЕС після інциденту на "Фукусіма-1" в 2011 році. У липні 2012 року після напружених переговорів між урядом і владою префектури Фукуї вдалося відновити роботу двох енергоблоків АЕС "Оі". Однак, вже через пів року вони були зупинені на планову перевірку, і з тих пір не перезапускались - місцева влада знову зайняли жорстку позицію з цього питання.

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До сьогоднішнього дня всі 48 комерційних атомних реакторів в Японії простоювали. KEPCO отримала дозвіл на перезапуск ще влітку минулого року, але на узгодження з місцевими мешканцями та владою префектури пішов майже рік.

Раніше УНІАН повідомляв, що на першому реакторі японської АЕС "Сендай", розташованій у префектурі Кагосіма (острів Кюсю), 7 липня розпочалися роботи по завантаженню ядерного палива.