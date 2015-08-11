JPMorgan Chase різко знизив прогноз цін на нафту в поточному році

JPMorgan Chase в щомісячному огляді нафтового ринку знизив прогноз середньої ціни нафти сорту Brent в поточному році на $16, до $54,5 за барель, сорту WTI – на таку ж величину, до $48,5 за барель, пишуть "Ведомости".

Прогноз на 2016 р. погіршено на $19, до $52,5 і $46,5, відповідно.

Читайте такожОПЕК через різке падіння цін на нафту може зібратися на екстрену зустрічУ другому півріччі аналітики банку тепер очікують середню ціну Brent в $50, WTI – $44 за барель, але відзначають, що сезонні ремонтні роботи на НПЗ в жовтні можуть спровокувати падіння цін істотно нижче цих рівнів, що навіть може призвести до оновлення мінімумів цього року.

У своїй оцінці JPMorgan тепер враховує зростання видобутку в країнах, що входять та не входять в ОПЕК, і зниження темпів зростання попиту в другому півріччі.