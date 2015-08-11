У Чорнобильській зоні триває гасіння лісової пожежі: ситуація контрольована

"Протягом 10 серпня продовжувалося гасіння лісової пожежі, що виникла 9 серпня на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення між колишніми селами Буда Варовичі і Ковшиловка на площі близько 60 га", - говориться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожежі залучено 99 осіб і 27 одиниць техніки. Для гасіння пожежі авіацією ДСНС зроблено 62 скида води, літаками – 17 скидів, вертольотом – 45 скидів.

Читайте такожДСНС: Пожежа в Чорнобильській зоні контрольована, але про локалізацію поки мова не йде«Станом на 7 год. 11 серпня ситуація контрольована, - запевняють в ДСНС. - Гасіння триває».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ДСНС заявляли, що підвищення радіаційного фону в Києві і Чорнобильській зоні у зв'язку з пожежею не фіксується.

Також рятувальники вважають, що причиною пожежі поблизу Чорнобиля є підпал.