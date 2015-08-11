Обвал юаня спровокував чергове зниження цін на нафту

На світових торгах у вівторок, 11 серпня, ціни на нафту, які виросли в понеділок майже на 4%, знижуються після девальвації юаня, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,22, до $50,19 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,35, до $44,61.

Читайте такожОПЕК через різке падіння цін на нафту може зібратися на екстрену зустрічКитай 11 серпня провів 2% девальвацію юаня, намагаючись стимулювати зростання економіки, що сповільнилося до мінімального за десятиліття темпу. Після девальвації курс юаня впав до майже трирічного мінімуму.

Експорт товарів з Китаю в липні скоротився на 8,3% за рахунок ослаблення попиту при прогнозі зниження на 1%, а ціни виробників були мінімальними з 2009 року. Зростання економіки в цьому році може виявитися повільнішим встановленого урядом цільового показника 7%.

На світовому ринку зберігається надлишок нафти, так як ОПЕК, Росія і США не знижують видобуток, незважаючи на повільне зростання споживання.