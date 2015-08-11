Вихід Ірану на ринок знизить нафтові ціни ще на $10 - Світовий банк

Експерти Світового банку прогнозують зниження світових цін на нафту на $10 за барель в 2016 році після того, як з Ірану будуть остаточно зняті економічні санкції. Такі прогнози опубліковані в доповіді міжнародного фінансового інституту, передає «Газета.Ru».

«Повне повернення Ірану на світовий ринок в кінцевому рахунку додасть приблизно мільйон барелів нафти в день, знизивши ціни на $10 за барель у наступному році», — йдеться в повідомленні.

Виробництво нафти в Ірані значно перевищує внутрішнє споживання, тому вихід Ірану на світовий ринок нафти неминучий, наголошується в доповіді.

Читайте такожІран після скасування санкцій хоче реалізувати нафтогазові проекти на $185 мільярдівСкасування санкцій також збільшить обсяги торгівлі ісламської республіки, які досягнуть близько $17 млрд. Ключовими торговельними партнерами Ірану, ймовірно, стануть Велика Британія, Індія, Китай, Туреччина і Саудівська Аравія. Обсяг іноземних інвестицій в Іран, згідно з прогнозом Світового банку, зросте до $3 млрд у рік.

«Від рамкової угоди в квітні 2015 році ми спостерігаємо підвищений інтерес до інвестицій в Іран з боку міжнародних компаній, особливо в нафтогазовому секторі. Ймовірно, ця тенденція прискориться зі зняттям санкцій, забезпечуючи настільки необхідний капітал і оновлюючи технології нафтового сектора країни», — зазначає Лілі Моттагі, економіст Світового банку по Близькому Сходу і Північній Африці.

У кінцевому підсумку зняття санкцій різко прискорить економічне зростання Ірану. За оцінками економістів Світового банку, ВВП Ірану в 2016 році зросте на 5%.