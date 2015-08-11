Іран заявив про готовність забезпечити постачання власного і катарського газу в Європу

Іран висловив готовність здійснювати транспортування катарського газу в Туреччину, звідки паливо буде поставлятися на європейські ринки, заявив 11 серпня глава торгово-промислової палати країни Мохсен Джалалпур, передає ПРАЙМ.

"У випадку, якщо Іран зможе досягти угоди з Катаром і Туреччиною з цього питання, Іран і Туреччина отримають величезну вигоду (від транзиту газу)", - цитує Джалалпура іранський телеканал PressTV.

Читайте такожІран після скасування санкцій хоче реалізувати нафтогазові проекти на $185 мільярдівГлава торгово-промислової палати додав, що в даний момент досягненню угоди заважають "деякі політичні питання", проте Джалалпур висловив надію на їх швидке вирішення.

За даними телеканалу, Іран також готовий здійснювати постачання власного газу до Європи через Туреччину. Деякі європейські компанії, зокрема Nabucco і Swiss EGL, до введення санкцій вже вели діалог з іранською владою, зараз компанії планують відновити переговори. Азербайджан також виступав з ініціативою поставляти іранський газ в Європу через Трансанатолійський газопровід (TANAP), повідомляє телеканал.

Проект TANAP передбачає будівництво до 2019 року системи газопроводів від азербайджанського родовища Шах-Деніз через Грузію, Туреччину, Грецію, Албанію на південь Італії. Планується поставляти 6 мільярдів кубометрів газу в Туреччину і 10 мільярдів кубометрів до Європи. Надалі потужність газопроводу може бути збільшено до 31 мільярда кубометрів.

Іран і "шістка" міжнародних переговірників в ніч на 14 липня досягли історичної угоди щодо врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Багатомісячні переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу.