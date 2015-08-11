FT: постачання газу Китаю через дешеву нафту стане невигідним для "Газпрому"

Контракт "Газпрому" на постачання газу в Китай не передбачає хеджування від падіння цін, пише ZN.UA з посиланням на The Financial Times.

Підписаний з великою помпою в травні 2014 року контракт з китайською компанією CNPC (сума угоди становила 400 млрд доларів) ніхто не хеджував, повідомили самі менеджери "Газпрому".

З моменту укладення контракту ціни на нафту впали на 50%, а витрати на розробку проекту під назвою "Сила Сибіру" оцінювалися в 55 мільярдів доларів. Наголошується, що ціна на газ за контрактом буде враховувати індексацію нафтопродуктів, закладених у формульному кошику.

Начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Павло Одеров сказав, що контракт був застрахований на великі ризики, але такий випадок не передбачався. Аналітик в нафтогазовій сфері в Renaissance Capital в Москві Ільдар Давлетшін говорить, що за збереження нинішніх ціни на нафту, проект "Сила Сибіру", буде, ймовірно, невигідним для "Газпрому". Аналітики нагадують, що ціна газу на момент підписання контракту становила близько 350 доларів за тисячу кубометрів. Враховуючи зменшення ціни на нафту на 50%, сьогоднішня фактична ціна газу за контрактом CNPC повинна бути в районі 175 доларів за тисячу кубометрів, зазначає Давлетшін.

У понеділок Кремль опублікував розпорядження президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким він доручив уряду до початку вересня розробити "всеосяжний план дій з підтримки будівництва газотранспортної інфраструктури", в тому числі, це стосується і трубопроводу "Сила Сибіру".

Раніше повідомлялося, що підписання другого контракту "Газпрому" з Китаєм на постачання газу по газопроводу "Алтай" (він же "Сила Сибіру–2") затягується на невизначений термін. Причини - сповільнення зростання китайської економіки, і відповідно, попиту на газ. Якщо у 2012-2013 роках споживання газу в Китаї росло на 12-13%, то в 2014-му зростання склало 8,5%, а в першому півріччі нинішнього 2015 року зростання і зовсім скоротився до всього 2%. Одночасно Китаю стають доступнішими інші джерела поставок газу – наприклад, зрідженого газу (LNG) з Австралії.

"Газпром" і китайська CNPC 21 травня 2014 року уклали контракт на поставку газу в КНР по "східному" маршруту в обсязі 38 млрд куб. м газу в рік. Загальна ціна 30-річного контракту - $400 млрд. Поставки газу в Китай повинні початися через 4-6 років. Для будівництва газопроводу в Китай ("Сила Сибіру") "Газпрому" потрібні $25 млрд авансу зі сторони CNPC. При цьому Китай запропонував "Газпрому" самому вкласти гроші в будівництво трубопроводів.

Напередодні видання FT писало, що російська економіка опинилася в серйозній скруті після того, як ціна на нафту Brent впала нижче 50 доларів за барель, а слідом за нею подешевшав і газ на ринку Європи.