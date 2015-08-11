ГПУ подала апеляцію на рішення суду про повернення Фірташу 11 мільярдів кубів газу

Генеральна прокуратура внесла апеляційну скаргу на рішення господарського суду Києва, який визнав дійсним передачу на користь газової компанії «РосУкренЕрго», що контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем, 11 млрд кубометрів газу.

«Генеральною прокуратурою України 31.07.2015 внесена апеляційна скарга на рішення господарського суду Києва від 23.07.2015, яким відмовлено в задоволенні прокурорського позову в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України до НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про визнання недійсними укладених у Москві в 2009 році договорів купівлі-продажу природного газу», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як відзначили в Генпрокуратурі, рішення Госпсуду Києва не набуло чинності.

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Довідка УНІАН. Між українським держхолдингом «Нафтогаз України» і компанією «Газпром» з 2006 по 2008 роки існувала комерційна структура-посередник - швейцарська компанія RosUkrEnergo AG, що належить «Газпрому» та українським бізнесменам Дмитру Фірташу та Івану Фурсіну. Компанія виступала монопольним постачальником природного газу в Україну.

З 2009 року «Нафтогаз» перейшов на прямі контракти з «Газпромом». Тоді «Нафтогаз» придбав у «Газпрому» борг RosUkrEnergo на 1,7 млрд дол. за поставлений компанії російський газ. «Нафтогаз» в односторонньому порядку вилучив 11 млрд куб. м газу у швейцарської компанії, з приводу чого RosUkrEnergo звернулося в Стокгольмський арбітраж.

У 2010 році суд зобов'язав «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газу, а також виплатити штраф у розмірі 1,1 млрд куб. м газу.