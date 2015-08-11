"Енергоринок" позичив 700 мільйонів гривень на закупівлю вугілля

Як йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі», відповідні договори були підписані 5 серпня.

Згідно з повідомленням, позикові кошти держпідприємство залучає терміном на 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 24 липня 2015 року дозволив держпідприємству «Енергоринок» залучити в «Ощадбанку» кредит у розмірі 2 млрд грн для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям з наступним спрямуванням цих коштів лише на закупівлю вугілля.

Таке рішення Кабмін прийняв для забезпечення надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. Термін погашення кредитної лінії - 1 травня 2016 року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.

«Енергоринок» у січні-червні 2015 року збільшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2014 року в 68 разів - до 1,52 млрд грн з 22 млн грн.