Україна відновлює імпорт газу з Угорщини
14:58, 11 серпня 2015Енергетика
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Україна подала заявку 11 серпня на прокачування 1,963 тисяч куб. м газу за технічної можливості близько 16 мільйонів куб. м.
REUTERS
Україна після місячної перерви відновлює імпорт природного газу з Угорщини.
Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини, компанії FGSZ.
За її даними, Україна подала заявку 11 серпня на прокачування 1,963 тисяч куб. м газу за технічної можливості близько 16 мільйонів куб. м.
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Як повідомляв УНІАН, Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів з Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його закупівлю в ЄС. Імпорт газу з Угорщини з 1 липня не здійснювався.
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