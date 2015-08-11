Україна відновлює імпорт газу з Угорщини

Україна після місячної перерви відновлює імпорт природного газу з Угорщини.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини, компанії FGSZ.

За її даними, Україна подала заявку 11 серпня на прокачування 1,963 тисяч куб. м газу за технічної можливості близько 16 мільйонів куб. м.

Читайте такожДемчишин розраховує купувати газ за ціною не вище 250 доларів

Як повідомляв УНІАН, Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів з Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його закупівлю в ЄС. Імпорт газу з Угорщини з 1 липня не здійснювався.