Видобуток нафти ОПЕК досяг трирічного максимуму

Добовий видобуток 12 країн картелю в липні зріс на 100,7 тис. барелів і становив 31,5 млн бар., пише РБК.

Видобуток нафти зріс в основному в Іраку, Анголі, Саудівській Аравії та Ірані, незважаючи на те, що міжнародне нафтове ембарго проти Ісламської Республіки ще не було знято. Іран збільшив добовий видобуток на 32,3 тис. бар. порівняно з червнем — до 2,86 млн бар.

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Bloomberg відзначає, що це максимальні значення іранської нафтовидобутку з червня 2012 року, коли Захід ввів санкції проти країни через її ядерну програму.

Саудівська Аравія також стала видобувати більше нафти, незважаючи на те що часто скорочує виробництво до кінця сезону літнього попиту на нафту. У липні видобуток Саудівської Аравії становив 10,35 млн бар. у добу — майже на 40 тис. бар. більше, ніж місяцем раніше. У той же час варто враховувати, що статистика ОПЕК заснована на «вторинних джерелах» — даних галузевих ЗМІ, таких як Platts, і міжнародних організацій.

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Згідно з «прямими» даними, які ОПЕК отримала безпосередньо з країн-членів, Саудівська Аравія істотно скоротила видобуток за останній місяць — до 10,36 млн бар. в день з червневих показників на рівні 10,56 млн бар.