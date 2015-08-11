Світовий банк: Росія втратить $34 мільярди після повернення Ірану на ринок нафти

Про це йдеться в прогнозі, підготовленому Світовим банком, пише Meduza.

Від зниження цін на нафту через повернення на ринок іранських експортерів, за оцінками авторів прогнозу, виграють країни, що імпортують нафту. Економіка США, за розрахунками Світового банку, отримає додатково 74 мільярди доларів, а ЄС — 37 мільярдів доларів.

Втрати країн, що експортують нафту, автори доповіді оцінюють у 34 мільярди доларів у випадку з Росією і 22 мільярди доларів в середньому для країн-членів ОПЕК.

Світовий банк також прогнозує зростання двосторонньої торгівлі РФ і Ірану, вказуючи, що він буде менш значним, ніж у ряду інших країн: Великобританії, Китаю, Індії, Туреччини та Саудівської Аравії. У 2000 році, відзначається в доповіді, на частку РФ припадало 11% іранського імпорту, в 2014 році цей показник скоротився до двох відсотків.

У прогнозі також наголошується, що російські компанії після зняття санкцій увійдуть в число основних претендентів на розробку іранських нафтових родовищ.

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Міжнародні санкції були накладені на Іран у 2012 році через ядерну програму, реалізацією якою займався Тегеран. Іран наполягає, що його ядерна програма має лише мирний характер, країни Заходу, в свою чергу, підозрювали Тегеран у спробах створити ядерну зброю.

У середині липня 2015 року було оголошено, що Іран і «шістка» переговорників (країни — постійні члени РБ ООН і Німеччина), досягли угоди щодо ядерної програми Тегерана. Угода передбачає, що Іран згортає ядерну програму, а в обмін на це з нього знімають міжнародні санкції. Угода поки не набула чинності.