Нафта продовжує дешевшати на прогнозах ОПЕК і ослабленні юаня

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку у вівторок на тлі новин від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також дій Народного банку Китаю, що ослабив курс юаня, свідчать дані торгів, пише Прайм.

На середину дня вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зменшилася на 1,43% - до 49,67 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на WTI снижувалася на 1,78% - до 44,16 долара за барель.

Раніше у вівторок ОПЕК повідомила про збільшення видобутку нафти — на 101 тисячу барелів на день, до 31,51 мільйона барелів на день. Таким чином, видобуток ОПЕК досяг трирічного максимуму. Показник також перевищив власну заявлену квоту з видобутку в 30 мільйонів барелів на день.

При цьому організація знову поліпшила прогноз світового попиту на нафту в 2015 році на 90 тисяч барелів на день — до 92,7 мільйона барелів на день. Прогноз щодо попиту на нафту в 2016 році також переглянутий у бік підвищення на 100 тисяч барелів на день — до рекордних 94,04 мільйона барелів на день.

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Крім того, ослаблення офіційного курсу юаня на 1,9% до долара Народним банком КНР призвело до зміцнення американської валюти, збільшуючи вартість оцінених в доларах сировинних товарів для інвесторів, які володіють засобами, що не виражені в доларах. Середній обмінний курс юаня до долара був встановлений регулятором на рівні 6,2298 проти 6,1162 днем раніше.