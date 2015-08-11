"Енергоатом" обере для аудиту одну з чотирьох провідних світових компаній

Яценюк вимагає провести незалежний аудит діяльності "Енергоатома" / rnpp.rv.ua

У повідомленні наводяться слова президента держкомпанії Юрія Недашковського, який зазначив, що «Енергоатом» у першому півріччі отримував безліч необґрунтованих звинувачень у зловживаннях.

При цьому 7 липня під час засідання розширеної колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також звернув увагу на упереджену масовану критику на адресу «Енергоатома», яка базується, в тому числі, і на висновках Держфінінспекції.

«Прем'єр-міністр дав доручення провести незалежну аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності «Енергоатома», яка б дозволила зняти питання щодо звинувачень у зловживаннях і корупції... Я думаю, що до кінця року ми будемо мати об'єктивну оцінку того, як «Енергоатом» насправді вів свою фінансово-господарську діяльність», - сказав Недашковський, якого цитує прес-служба.

За його словами, на виконання доручення прем'єра в «Енергоатомі» готуються пакети тендерної документації для вибору аудитора з двох блоків питань, перший блок - питання ціноутворення під час проведення торгів, другий блок - аудит за висновками ревізії, проведеної Держфінінспекцією в «Енергоатомі».

«У мене немає сумнівів, що в цілому ці висновки будуть в нашу користь, але я також знаю, що у нас є дуже багато недоліків у підготовці конкурсних торгів і цю ситуацію треба виправляти», - підкреслив президент компанії.

Також прес-служба повідомляє, що одним із ключових питань для «Енергоатома» залишається питання протидії корупції. З березня 2015 року компанія співпрацює з громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна» в питаннях методичного забезпечення розуміння основних вимог антикорупційного законодавства. Зокрема, організовано проведення розширеного семінару-навчання для керівного складу дирекції та відокремлених підрозділів компанії, проводиться аналіз діяльності підрозділів з метою виявлення корупційних ризиків та проявів.

У повідомленні наголошується, що для забезпечення оперативного реагування та виявлення фактів можливих корупційних правопорушень у «Енергоатомі» працює електронна «Скринька довіри». В рамках боротьби з корупцією за I півріччя 2015 році в компанії проведено 53 службові розслідування, за результатами яких 48 осіб притягнуто до відповідальності, 4 працівників звільнено, за п'ятьма епізодами направлена інформація в правоохоронні органи.

Крім того, в компанії привели результати роботи за перше півріччя. Зокрема, коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) енергоблоків АЕС становив 74%, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За звітний період на енергоблоках АЕС виконано 4 капітальних і 2 середніх ремонти. Компанії вдалося досягти скорочення термінів ремонтів порівняно з першим півріччям 2014 року майже на 20 діб, що дозволило додатково виробити 269,2 млн кВт/год електроенергії. Триває виконання заходів, передбачених Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки енергоблоків АЕС україни (КЗПБ). Згідно з оновленим планом КЗПБ на 2015 рік, заплановано виконати 88 заходів, з яких станом на 29 липня виконано 37, фінансування програми в I півріччі становило 1,15 млрд грн. На трьох енергоблоках (№2 Южно-Української АЕС, №1, 2 Запорізької АЕС) ведуться роботи з продовження термінів експлуатації.

За словами Недашковського, у першому півріччі компанія збільшила виробництво електроенергії до 42 млрд кВт/год проти 40,7 млрд кВт/год за планом. При цьому він додав, що АЕС під час опалювального сезону повинні забезпечити стабільне виробництво електроенергії, оскільки зараз країна через дефіцит вугілля для теплоелектростанцій і рекордно маловодного літа змушена компенсувати дефіцит електроенергії за рахунок імпорту з Росії.

«Нам треба розуміти, що сьогодні всі надії керівництва країни на успішне проходження опалювального сезону пов'язані з атомною енергетикою, і ми повинні виправдати ці надії», - зазначив президент «Енергоатома».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.