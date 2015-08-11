Вощевський анонсував запуск потяга для вивезення вугілля з Донбасу

Про це повідомив віце-прем'єр Валерій Вощевський. "Забезпечити роботу енергетики в осінньо-зимовий період - це ключове завдання, і в цьому контексті питання першорядного значення: доставити необхідний обсяг вугілля на склади українських ТЕС", - зазначив віце-прем'єр.

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Він підкреслив, що важливо максимально швидко обробити всі можливості для вивозу вугілля з Донбасу, і додав, що на сьогоднішній день практично завершено ремонтні роботи на залізничному напрямку Майорське-Микитівка. "Єдиний можливий спосіб вирішення задачі з вивозу вугілля з Донбасу - забезпечити рух на цій ділянці. Ми виконали там колосальний обсяг робіт, задіяли там десятки людей, які працювали під обстрілами. Ми відремонтували досить серйозну ділянку, тепер треба, щоб це працювало. Також необхідно організувати пропускний пункт", - зазначив Валерій Вощевський.

Він також звернув увагу на необхідність відновлення Луганської ТЕС в рамках ОЕС, на складі якої перебуває майже 500 тис. тонн вугілля.

Крім цього, на засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 обговорювалися можливі обсяги та умови ввезення імпортного вугілля залізницею і через морські порти України. За попередніми підрахунками, Україна планує імпортувати майже 1 млн тонн вугілля. Зокрема, ПАТ "Центренерго" щомісяця буде завозити по 200 тис. тонн імпортного вугілля.