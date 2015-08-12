Обвал на ринку нафти не стихає через девальвацію юаня

На світових торгах в середу, 12 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися на новинах з Китаю, передає Reuters.

З початку торгів вартість Brent впала на 0,69% - до 48,84 долара за барель, WTI - на 0,42%, до 42,9 долара за барель.

Читайте такожМВФ схвалив девальвацію китайського юаняУ середу, 12 серпня, Народний банк Китаю продовжив розпочате у вівторок зниження курсу національної валюти, і тепер юань впав до мінімальних рівнів з серпня 2011 року, втративши за два дні майже чотири відсотки, утянув за собою багаторічні, а в деяких випадках і на абсолютні мінімуми валюти Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це підвищило вартість оціненої в доларах нафти для покупців з регіону. МВФ схвалив дії КНР.

Таким чином, на ринок тиснуть настрої щодо зниження попиту при збільшенні пропозиції.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила про збільшення видобутку на 101 тисячу барелів нафти в день - до 31,51 мільйона барелів на день. Видобуток ОПЕК досягла трирічного максимуму.