Збитковий "Нафтогаз" хоче орендувати 33 автомобіля майже за 5 мільйонів гривень

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України», дефіцит бюджету якого в 2014 році склав 110 млрд грн, має намір орендувати 33 автомобіля, включаючи 3 авто представницького класу, на період жовтень-грудень 2015 року за 4,9 млн грн для перевезень пасажирів поза розкладом, говориться в повідомленні компанії.

Відповідно до тендерної документації, компанія має намір орендувати мікроавтобуси: «Фольксваген Мультівен» або еквівалент (3 шт.), «Фольксваген Каравелла» або еквівалент (1 шт.), автомобілі представницького класу (3 шт.), позашляховики (2 шт.), автомобілі середнього класу (24 шт.).

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Також в компанії відзначають, що в вартість закупівлі послуг входять всі витрати на обслуговування автомобілів, включаючи орендну плату, зарплату водіїв, пально-мастильні матеріали, поточні ремонти та страхування, а також оплату стоянки, зберігання і охорону транспорту.

Окрема вимога пред'являється до автомобілів: пробіг не перевищує 50 тис. км, реєстрація – не пізніше 2013 року. Водій, згідно тендерної документації, повинен досконало знати Київ, а також мати трирічний стаж роботи. Режим роботи водіїв – ненормований.

Кінцевий строк подання пропозицій на конкурсні торги – 10 вересня 2015 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в грудні 2014 року намагався провести тендер з оренди 45 автомобілів, включаючи 6 представницького класу, за 40 млн грн для перевезень пасажирів поза розкладом. Однак через скандал, що виник, конкурс був скасований.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.