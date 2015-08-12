"Енергоатом" за сім місяців збільшив дохід від реалізації електроенергії на 47%

Розрахунки «Гуртового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-липень склали 18,029 млрд грн, що становить 82,8%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 10,026 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за сім місяців 2015 року збільшилося порівняно з січнем-липнем 2014 року до 51,167 млрд кВт/год з 49,334 млрд кВт/год. За 7 місяців поточного року частка "Енергоатома" на українському ринку електроенергетики перебувала на рівні 56,5%.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» в січні-червні 2015 року отримав чистий прибуток 2,262 млрд грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 3,054 млрд грн.