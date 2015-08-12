США знизили прогноз цін на нафту

Вартість північноморської нафти марки Brent в 2015 році складе 54,4 долара за барель, а до 2016 року зросте до 59,42 долара за барель.

Про це йдеться в короткостроковому прогнозі Управління з енергетичної інформації Міненерго США (EIA), передає «Дождь».

Прогноз погіршений на 6 і 8 доларів за барель у порівнянні з попереднім звітом.

Середня ціна на нафту марки WestTexas Intermediate (WTI), на думку EIA, становитиме 49,62 долара за барель до 2015 року і збільшиться до 2016 року до 54,42 долара.

Погіршення прогнозів EIA пояснює зняттям санкцій з Ірану.

Влада Ірану і «шістки» міжнародних переговірників в липні досягли угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Рада безпеки ООН 20 липня одноголосно прийняла резолюцію щодо іранської ядерної програми. Тепер має бути згода конгресу США.

«Якщо угода реалізується і зняття санкцій станеться, це призведе до додаткових поставок іранської нафти на світовий ринок... Цей прогноз передбачає, що зняття санкцій відбудеться в 2016 році, сприяючи середньорічному приросту іранського видобутку нафти на 0,3 мільйона барелів на день з 2015 по 2016 рік, причому велика частина збільшення відбудеться у другій половині 2016 року», — наголошується в повідомленні.

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Міністерство також погіршило прогноз з видобутку нафти в США. Середній обсяг видобутку в 2015 році, як очікується, складе 9,36 мільйона барелів на добу, у 2016 році — 8,96 мільйона барелів. Раніше відомство прогнозувало видобуток на рівні 9,47 мільйона барелів на день і 9,32 мільйона барелів на день в 2015 і 2016 роках.