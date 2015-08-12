Працівники "Укртатнафти" оголосили безстроковий пікет - вимагають звільнити керівників "Укртранснафти"

Працівники «Укртатнафти» оголосили безстроковий пікет з вимогою звільнити керівників держпідприємства «Укртранснафта» Романа Сидорака і Віталія Величка, а також виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, дії яких порушили стабільну роботу єдиного діючого в Україні нафтопереробного заводу.

«Протестувальники звернулися до голови «Нафтогазу України» Андрія Коболєва з проханням висловити свою думку з приводу ситуації, що склалася в Кременчуці і вимагають звільнити керівника кременчуцької філії «Укртранснафти» Віталія Величка, виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника і в. о. голови правління «Укртранснафти» Романа Сидорака», - йдеться в повідомленні «Укртатнафти».

«Працівники «Укртатнафти» продовжують протестувати навпроти центрального офісу Кременчуцького філіалу «Укртранснафти». 11 серпня вони оголосили про те, що акція протесту стає безстроковою і триватиме доти, поки не будуть виконані їхні вимоги», - наголошується в повідомленні.

Як пояснили УНІАН у компанії «Укртатнафта», щоб висловити своє ставлення до керівництва «Укртранснафти» і НАК «Нафтогаз України», мітингувальники намалювали на звичайних м'ячах їхні прізвища і, немов у кошики, закинули м'ячі в сміттєві баки.

«Наше підприємство хотіли фактично зупинити - це трагедія для нафтопереробної галузі і України в цілому. Ми продовжуємо мирну акцію протесту, і ось від сьогоднішнього дня вона стає безстроковою, доки наші вимоги - відставка непрофесіоналів – Віталія Величка, Андрія Пасішника і Романа Сидорака - не будуть виконані», - цитує прес-служба голову первинної профспілкової організації «Укртатнафти» Василя Хоменка.

За словами Хоменка, свої вимоги працівники «Укртатнафти» оформили в резолюцію, яку одноголосно прийняли й відправили на розгляд керівнику «Нафтогазу України» Андрію Коболєву, але відповіді поки що не отримали.

У компанії нагадали, що 31 липня підприємство «Укртатнафта» не отримало нафту для переробки, люди вийшли на мирну акцію, і через шість годин подача сировини відновилася. 3 серпня держпідприємство «Укртранснафта» надіслало телеграму «Укртатнафті», повідомивши, що подача нафти призупиняється. 3 і 4 серпня люди знову вийшли на акцію протесту.

«Офіційна причина відключення – ремонт нафтопроводу. Ми не проти ремонтних робіт, це нормально – ремонтувати трубопровід, якому 50 років. Але є умови договору, за яким вони повинні завчасно нас попередити, а вони цього не зробили», - цитує прес-служба Хоменка.

За його словами, на момент відключення подачі сировини нафти для переробки у заводу не було. У сховищах Кременчуцького НПЗ міститься державна технічна нафта, але вона перебуває на зберіганні, тому використовувати її не можуть.

«Якби ми тоді використали технічну державну нафту, ми б несли кримінальну відповідальність. Ми не пішли на це, а вийшли протестувати – закачайте нам нафту для роботи», – наводить прес-служба слова Хоменка.

За словами профспілкового лідера, на сьогодні подача нафти на завод здійснюється, але це доки проходить пікет.

«Якщо ми підемо звідси, нам знову не будуть її качати?! Нас знову зупинять?! Адже при владі в кріслах «Нафтогазу України» і «Укртранснафти» сидять люди, які асоціюють себе з командою Єремеєва (депутат Ігор Єремеєв – УНІАН). Це люди, які хочуть знищити нафтопереробку в Україні, їм невигідно, що «Укртатнафта» випускає недорогий якісний український бензин. Вони можуть завезти імпортний і продати дорожче», - додав Хоменко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 серпня понад 300 працівників компанії «Укртатнафта» почали пікетувати філіал державної компанії «Укртранснафта» в Кременчуці, вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ.

Скандали навколо "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника, який має сумнівну репутацію. Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесменові, народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їх словами, інтерес Єремеєва до «Укртранснафти» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював помічником народного депутата Єремеєва.