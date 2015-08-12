Україна через спеку значно збільшила імпорт російської електроенергії

Про це свідчать дані оператора енергосистеми України – держкомпанії «Укренерго».

За даними компанії, величина імпорту електроенергії з Росії за контрактом між держкомпанією «Укрінтеренерго» і російською «ІНТЕР РАО ЄЕС» на 21.00 11 серпня становила 1 200 МВт, тоді як 9 серпня вона становила 800 МВт.

Як зазначають в «Укренерго», за дві доби середня температура повітря по Україні збільшилася до 27,7 градусів з 25,4 градусів. Максимальне навантаження на 11 серпня становило 17 516 МВт, тоді як на 9 серпня – 16 416 МВт.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 10 по 12 серпня знизилися до 1,305 млн тонн з 1,306 млн тонн.

Як раніше повідомляв УНІАН, НКРЕКП наприкінці липня встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, ціну закупівлі електроенергії у серпні від держкомпанії "Укрінтеренерго", що здійснює її імпорт з Росії, в розмірі 900 грн за 1 МВт/год, що на 6,5% вище за травневу ціну.

За словами Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії на сьогодні для України вигідно, оскільки вартість теплової генерації в серпні становить близько 95 коп. за кВт/год.