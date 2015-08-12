Уряд визначив маршрути вивезення вугілля з непідконтрольних районів Донбасу

Кабінет міністрів визначив маршрути вивезення вугілля з непідконтрольних районів Донбасу для збільшення запасів цього виду палива на складах українських теплоелектростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Кабміну повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Так, є таке питання. Було проголосоване сьогодні позитивно. Це на українську територію – будь-який перетин. Там три маршруту – від 10 до 300 кілометрів», - сказав Демчишин.

Водночас міністр не уточнив конкретних маршрутів вивезення палива.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єра Валерія Вощевського, для забезпечення роботи енергетики в осінньо-зимовий період і доставки необхідного обсягу вугілля на склади українських ТЕС буде запущено поїзд для вивезення палива з Донбасу.

Україна через підвищення середньодобової температури повітря та брак власних генеруючих потужностей з 9 по 11 серпня збільшила імпорт електроенергії з Росії на 50% - до 1200 МВт.