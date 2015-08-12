Переговори про постачання газу в Україну почнуться після 20 серпня

«Після 20 (серпня - УНІАН) почнуться активні зустрічі, - сказав міністр. – Зустрічі проходять кожний день. Я кожний день спілкуюся з Новаком (Олександром Новаком – міністром енергетики РФ - УНІАН) по телефону».

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр зазначав, що переговори у форматі Україна – ЄС з питань поставок газу в Україну відбудуться у Відні 26-27 серпня. У свою чергу глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв не виключав, що в кінці серпня може відбутися черговий раунд газових переговорів з Росією за участю ЄС.