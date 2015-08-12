На АЕС у Чехії сталася аварія, один з енергоблоків відключили

На атомній електростанції у чеському місті Темеліні через аварію відключено один із енергоблоків.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Novinky.cz.

За попередніми даними, другий енергоблок АЕС був відімкнений від мережі після виходу з ладу одного з генераторів охолодження, який знаходиться в неядерній частині станції.

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Це вже друге порушення роботи цього енергоблоку за останній час. Наприкінці липня він був введений в після ремонту парогенератора. На повну потужність енергоблок вийшов 2 серпня.

Водночас, на АЕС також у Темеліні не працює перший енергоблок, який був зупинений у плановому режимі для проведення технічних робіт.