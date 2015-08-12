Демчишин: Україна поки що не буде вводити ліміти споживання електроенергії

Україна поки що не планує запроваджувати ліміти споживання електроенергії, хоча температурний режим зараз близький до аномального, сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Ми поки що терпимо», - сказав міністр. Водночас він розповів, що до України звернулися польські диспетчери щодо аварійної допомоги.

Також міністр повідомив, що Польща просила Україну збільшити поставки електроенергії через власний дефіцит.

«У Польщі зараз введено графік споживання електроенергії, постачання промисловим споживачам істотно обмежене до технологічних мінімумів. Це в принципі ще одне підтвердження того, наскільки серйозна ситуація. Температури не стандартні. «Зараз споживання вище», - сказав міністр.

«Ми їм допомогти не можемо, тому що у нас на Бурштинському острові кілька блоків у ремонті й технічно ми не можемо, адже ми і самі готуємося до опалювального сезону. Тому якщо нам вдасться ввести в експлуатацію блоки Бурштинського острова, то постараємося їх підтримати», - сказав міністр.

За його словами, зараз Україна і так експортує в Польщу 600 МВт електроенергії за добу, а може експортувати до 1000 МВт.

Як повідомляв УНІАН, Україна через зростання середньодобової температури повітря з 9 по 11 серпня збільшила імпорт електроенергії з Росії на 50% - до 1200 МВт.